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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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За сутки на Донбассе ОБСЕ зафиксировала более полутора тысяч нарушений "режима тишины"

За сутки на Донбассе ОБСЕ зафиксировала более полутора тысяч нарушений "режима тишины"

Киев  •  УНН

 • 16669 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. 7 сентября наблюдатели миссии ОБСЕ на Донбассе организации зафиксировали более 1500 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по 8 сентября, пишет УНН. 

Детали

Больше всего нарушений прекращения огня, а именно 1090, зафиксировали в Донецкой области. Почти все они произошли в районе н.п. Зерновое. Слышно было 1000 выстрелов и серий из крупнокалиберных пулеметов. Это может быть связано с военными учениями боевиков, хочу на этой территории это запрещено согласно решению Трехсторонней контактной группы.

В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 476 нарушений режима прекращения огня, в том числе 47 взрывов.

Все нарушения в Луганской области зафиксировали в районе участка разведения у Золотого.

Напомним

Боевики в Донбассе обстреляли украинские позиции, двое военных получили осколочные ранения .

Украинские Национальные Новости

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