ООС: с начала суток боевики дважды обстреляли украинских военных: есть погибший и раненые

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 10 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. С начала суток 11 сентября - 2 нарушения, 1 погибший, трое раненых. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.

Сведение за 10 сентября

В районе населенного пункта Попасная оккупанты трижды вели огонь по позициям наших защитников с автоматических станковых гранатометов и минометов 120 калибра.

Российские наемники обстреляли наши позиции у Золотого-4 из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкино и Водяного российско-оккупационные войска применили гранатометы различных систем.

Кроме того, в Луганской и Донецкой области зафиксирован пролет двух враждебных беспилотников типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Ситуация с начала суток

По состоянию на 7 часов утра 11 сентября, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками.

В районе Новогнатовки враг применил запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм.

Вблизи Золотого-4 российско-оккупационные войска вели огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью, еще трое военнослужащих получили осколочные ранения. “После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья средней тяжести. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего”, — сообщили в штабе.

Реакция украинской стороны

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним

За сутки на Донбассе ОБСЕ зафиксировала более полутора тысяч нарушений “режима тишины”.

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