ООС: боевики 10 раз нарушили "режим тишины", есть погибший и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 12 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
Близ Нью-Йорка противник дважды обстрелял позиции украинских защитников с станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Невельского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Верхнеторецкое враг два раза осуществлял обстрелы, применяя противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Неподалеку Причепиловки российские оккупанты дважды обстреляли наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра.
В районе населенных пунктов Екатериновка, Зайцево и Золотое-4 наемники вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью. Трое защитников получили осколочные ранения. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние их здоровья - удовлетворительное. "Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сообщили в штабе.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7 часов утра 13 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
В районе населенного пункта Зайцево российско-оккупационные войска обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем.
Реакция украинской стороны
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним
Накануне Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, комментируя обострение ситуации на Донбассе, заявил, что украинские военные постоянно готовятся к отражению различных угроз, в частности - полномасштабного вторжения.