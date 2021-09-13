Ситуация в ООС от начала суток боевики 4 раза нарушили "режим тишины"

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 125382 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 140863 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 118698 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 116452 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 148542 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123421 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. С начала суток, 13 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

Вблизи Зайцевого противник обстрелял позиции украинских защитников с автоматических станковых гранатометов и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Верхнеторецкого российские оккупанты вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра.

В направлении Нью-Йорке вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм.

В районе Золотого-4 оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

“Боевых потерь среди украинских воинов нет. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК”, — говорится в сообщении.

В штабе добавили, что пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 2,5 гектара территории, передали на уничтожение 64 взрывоопасных предмета и полностью восстановили 8 поврежденных домов.

Дополнение

За прошедшие сутки, 12 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью. Трое защитников получили осколочные ранения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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