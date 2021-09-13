Ситуация в ООС от начала суток боевики 4 раза нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. С начала суток, 13 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
Вблизи Зайцевого противник обстрелял позиции украинских защитников с автоматических станковых гранатометов и ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку Верхнеторецкого российские оккупанты вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра.
В направлении Нью-Йорке вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм.
В районе Золотого-4 оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.
“Боевых потерь среди украинских воинов нет. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК”, — говорится в сообщении.
В штабе добавили, что пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 2,5 гектара территории, передали на уничтожение 64 взрывоопасных предмета и полностью восстановили 8 поврежденных домов.
Дополнение
За прошедшие сутки, 12 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью. Трое защитников получили осколочные ранения.