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Ситуація щодо розповсюдження COVID-19 в Україні стабілізувалася - Степанов

Ситуація щодо розповсюдження COVID-19 в Україні стабілізувалася - Степанов

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Завдяки заходам, які були запроваджені в Україні, вдалось збити ураганне розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19 і ситуація щодо кількості захворівших повністю стабілізувалася. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Пандемія коронавірусної хвороби триває, і хоч нам вдалось тими заходами, які були запроваджені у країні протягом всього цього періоду, а особливо зараз, збити це ураганне розповсюдження коронавірусної хвороби - ви бачите, що ситуація по кількості захворівших повністю стабілізувалася на сьогоднішній день. І ми бачимо навіть, якщо ми рівняємо тижневу статистику, ми бачимо зменшення кількості захворівших, зменшення кількості госпіталізованих людей", - повідомив Степанов.

Він зазначив, що "диванні аналітики" пояснюють це тим, що в Україні роблять меншу кількість тестувань на COVID-19.

"Зрозуміло, що це не так. На сьогоднішній день ми тестуємо людей, які мають ознаки коронавірусної хвороби, або... потрапляють до лікарні з пневмонією. Я маю на увазі зараз тестування методом ПЛР. Отже, коли зменшується кількість звернень людей, які мають ознаки респіраторного захворювання, коронавірусної хвороби - то зрозуміло, що і природно зменшується кількість тестувань… Я хочу ще повідомити, наголосити прямо на цьому, що у нас зменшилась кількість людей, які госпіталізуються. Якщо брати статистику "тиждень до тижня" - вона зменшилась на 1,5 тис. Було 11,6 тис. людей, які були госпіталізовані на тижні до 29 листопада, який тривав, і, відповідно, 10,1 тис. на минулому тижні", - додав міністр.

Нагадаємо, в Україні вже 845 тис. випадків COVID-19, за добу - 12 585.

Також нагадаємо, Степанов став на захист "карантину вихідного дня" і зазначив, що він допоміг зберегти понад сотню життів.

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