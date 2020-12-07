Понад сотня збережених життів: Степанов став на захист "карантину вихідного дня"

“За минулий тиждень в нас захворіло всього 89 тис. 322 людини. Я вам хочу повідомити, що починаючи з кінця серпня вперше ми отримали зменшення кількості захворівших, у порівнянні з позаминулим тижнем. Якщо на позаминулому тижні, тобто, з 23 по 29 листопада, у нас було 96 тис. 936 захворівших, то зараз за тиждень з 30 листопада по 6 грудня в нас 89 тис. 322 захворівших. Тобто, майже на 7,5 тис. менше… Що таке 7,5 тис. людей… Якщо подивитись на такий показник, як, наприклад, відсоток летальності - а він в нашій країні складає 1,7%, то ми можемо сказати, що в нас лишились живі, тобто, люди, яких не забрав “ковід”, понад 100 людей. Мені здається, що це надважливий показник, коли ми зберегли життя понад 100 людям і просто зробили це за тиждень”, - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що зниження динаміки захворювання на COVID-19 відбулося через запровадження “карантину вихідного дня”.

“Це ще одне підтвердження того, що “карантин вихідного дня”, (хто б що не говорив, що він не спрацював, що щось не так з “карантином вихідного дня”) - … він спрацював. І це ми бачимо по цифрах. Як по кількості захворівших, так і по кількості госпіталізованих осіб”, - додав міністр.

Нагадаємо, Степанов зазначив, що вперше із серпня за тиждень в Україні отримали зменшення динаміки захворюваності на COVID-19.

Додамо, що кількість "коронавірусних" госпіталізацій в Україні зменшилась на понад 1,5 тис. осіб.

Також нагадаємо, в Україні вже 821 тис. випадків COVID-19, за добу - 8 641.