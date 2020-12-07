Более сотни сохраненных жизней: Степанов стал на защиту "карантина выходного дня"

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Украине за неделю с 30 ноября по 6 декабря заболело на 7,5 тыс. меньше людей, чем на неделе с 23 по 29 ноября. Этого удалось достичь благодаря "карантину выходного дня", а так как смертность при COVID-19 составляет 1,7%, это означает, что болезнь не унесла жизни более 100 человек. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшую неделю у нас заболело всего 89 тыс. 322 человека. Я вам хочу сообщить, что начиная с конца августа впервые мы получили уменьшение количества заболевших, по сравнению с позапрошлой неделей. Если на позапрошлой неделе, то есть с 23 по 29 ноября, у нас было 96 тыс. 936 заболевших, то сейчас за неделю с 30 ноября по 6 декабря у нас 89 тыс. 322 заболевших. То есть, почти на 7,5 тыс. меньше... Что такое 7,5 тыс. человек... Если посмотреть на такой показатель, как, например, процент летальности - а он в нашей стране составляет 1,7%, то мы можем сказать, что у нас остались живы, то есть, люди, которых не забрал "ковид", более 100 человек. Мне кажется, что это важнейший показатель, когда мы сохранили жизни более 100 людей и просто сделали это за неделю", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что снижение динамики заболевания COVID-19 произошло из-за введения "карантина выходного дня".

"Это еще одно подтверждение того, что "карантин выходного дня", (кто бы что не говорил, что он не сработал, что что-то не так с "карантином выходного дня") - ... он сработал. И это мы видим по цифрам. Как по количеству заболевших, так и по количеству госпитализированных лиц", - добавил министр.

Напомним, Степанов отметил, что впервые с августа за неделю в Украине получили уменьшение динамики заболеваемости COVID-19.

Добавим, что количество "коронавирусных" госпитализаций в Украине уменьшилась более чем на 1,5 тыс. человек.

Также напомним, в Украине уже 821 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 8 641.

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