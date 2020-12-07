Степанов про захворюваність на COVID-19: вперше із серпня за тиждень отримали зменшення динаміки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Вперше із серпня 2020 року в Україні за тиждень (з 30 листопада по 6 грудня) зафіксована менша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, ніж була виявлена на тижні з 23 по 29 листопада. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.
"За минулий тиждень у нас захворіло всього 89 тис. 322 людини. Я вам хочу повідомити, що починаючи із кінця серпня вперше ми отримали зменшення кількості захворівших, у порівнянні з позаминулим тижнем. Якщо на позаминулому тижні, тобто, з 23 по 29 листопада, у нас було 96 тис. 936 захворівших, то зараз за тиждень з 30 листопада по 6 грудня у нас 89 тис. 322 захворівших. Тобто, майже на 7,5 тис. менше", - сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що при цьому, зроблено 279 тис. тестувань, що є такою ж кількістю, як і позаминулого тижня.
Нагадаємо, минулого тижня в Україні два дні поспіль фіксували, що одужало від COVID-19 більше людей, ніж захворіло.
Також нагадаємо, в Україні вже 821 тис. випадків COVID-19, за добу - 8 641.