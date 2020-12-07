Степанов о заболеваемости COVID-19: впервые с августа за неделю получили уменьшение динамики
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Впервые с августа 2020 года в Украине за неделю (с 30 ноября по 6 декабря) зафиксировано меньшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, чем было обнаружено на неделе с 23 по 29 ноября. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.
"За прошедшую неделю у нас заболело всего 89 тыс. 322 человека. Я вам хочу сообщить, что начиная с конца августа впервые мы получили уменьшение количества заболевших, по сравнению с позапрошлой неделей. Если на позапрошлой неделе, то есть с 23 по 29 ноября, у нас было 96 тыс. 936 заболевших, то сейчас за неделю с 30 ноября по 6 декабря у нас 89 тыс. 322 заболевших. То есть, почти на 7,5 тыс. меньше", - сказал Максим Степанов.
Он отметил, что при этом, сделано 279 тыс. тестирований, что является таким же количеством, как и на позапрошлой неделе.
На прошлой неделе в Украине два дня подряд фиксировали, что выздоровели от COVID-19 больше людей, чем заболело.
Также напомним, в Украине уже 821 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 8641.