Кількість "коронавірусних" госпіталізацій в Україні зменшилась на понад 1,5 тис. осіб - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. В Україні за тиждень з 30 листопада по 6 грудня госпіталізували 10 тис. 100 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19 чи підозрою на нього, що на понад півтори тисячі менше, ніж на позаминулому тижні з 23 по 29 листопада. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Є ще один показник, який теж для нас надважливий. Практично, це один із основних показників, на який ми орієнтуємось - це кількість госпіталізованих осіб. Отже, на минулому тижні у нас було госпіталізовано 10 тис. 100 осіб. На відміну від позаминулого тижня, де було госпіталізовано 11 тис. 606 осіб. Тобто, на півтори тисячі менше людей, менше пацієнтів було госпіталізовано у наші лікарні з підтвердженим діагнозом, або з підозрою на коронавірусну хворобу", - повідомив Степанов.
Він зазначив, що причиною позитивної динаміки стало виконання протиепідемічних заходів, які вводили за рекомендаціями епідеміологів.
"Це ще одне підтвердження того, що "карантин вихідного дня", (хто б що не говорив, що він не спрацював, що щось не так з "карантином вихідного дня") -… він спрацював. І це ми бачимо по цифрах. Як по кількості захворівших, так і по кількості госпіталізованих осіб. Так, ми не отримали той максимальний ефект, на який ми розраховували. Ми розраховували… максимально - це зниження до 20% від кількості захворівших, при яких ми заходили у "карантин вихідного дня", - додав міністр.
Нагадаємо, Степанов зазначив, що вперше із серпня за тиждень в Україні отримали зменшення динаміки захворюваності на COVID-19.
Також нагадаємо, в Україні вже 821 тис. випадків COVID-19, за добу - 8 641.