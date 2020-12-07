Кількість "коронавірусних" госпіталізацій в Україні зменшилась на понад 1,5 тис. осіб - Степанов

"Є ще один показник, який теж для нас надважливий. Практично, це один із основних показників, на який ми орієнтуємось - це кількість госпіталізованих осіб. Отже, на минулому тижні у нас було госпіталізовано 10 тис. 100 осіб. На відміну від позаминулого тижня, де було госпіталізовано 11 тис. 606 осіб. Тобто, на півтори тисячі менше людей, менше пацієнтів було госпіталізовано у наші лікарні з підтвердженим діагнозом, або з підозрою на коронавірусну хворобу", - повідомив Степанов.

Він зазначив, що причиною позитивної динаміки стало виконання протиепідемічних заходів, які вводили за рекомендаціями епідеміологів.

"Це ще одне підтвердження того, що "карантин вихідного дня", (хто б що не говорив, що він не спрацював, що щось не так з "карантином вихідного дня") -… він спрацював. І це ми бачимо по цифрах. Як по кількості захворівших, так і по кількості госпіталізованих осіб. Так, ми не отримали той максимальний ефект, на який ми розраховували. Ми розраховували… максимально - це зниження до 20% від кількості захворівших, при яких ми заходили у "карантин вихідного дня", - додав міністр.

Нагадаємо, Степанов зазначив, що вперше із серпня за тиждень в Україні отримали зменшення динаміки захворюваності на COVID-19.

Також нагадаємо, в Україні вже 821 тис. випадків COVID-19, за добу - 8 641.