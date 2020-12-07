Количество "коронавирусных" госпитализаций в Украине уменьшилось на более чем 1,5 тыс. человек - Степанов

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Украине за неделю с 30 ноября по 6 декабря госпитализировали 10 тыс. 100 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на него, что более чем на полторы тысячи меньше, чем на позапрошлой неделе с 23 по 29 ноября. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.