Количество "коронавирусных" госпитализаций в Украине уменьшилось на более чем 1,5 тыс. человек - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Украине за неделю с 30 ноября по 6 декабря госпитализировали 10 тыс. 100 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на него, что более чем на полторы тысячи меньше, чем на позапрошлой неделе с 23 по 29 ноября. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Есть еще один показатель, который тоже для нас важнейший. Практически, это один из основных показателей, на который мы ориентируемся - это количество госпитализированных. Итак, на прошлой неделе у нас были госпитализированы 10 тыс. 100 человек. В отличие от позапрошлой недели, где были госпитализированы 11 тыс. 606 человек. То есть, на полторы тысячи меньше людей, меньше пациентов были госпитализированы в наши больницы с подтвержденным диагнозом, или с подозрением на коронавирусную болезнь", - сообщил Степанов.
Он отметил, что причиной положительной динамики стало выполнение противоэпидемических мероприятий, которые вводили по рекомендациям эпидемиологов.
"Это еще одно подтверждение того, что "карантин выходного дня", (кто бы что не говорил, что он не сработал, что-то не так с "карантином выходного дня") - ... он сработал. И это мы видим по цифрам. Как по количеству заболевших, так и по количеству госпитализированных. Да, мы не получили тот максимальный эффект, на который мы рассчитывали. Мы рассчитывали... максимально - это снижение до 20% от количества заболевших, при которых мы заходили в "карантин выходного дня", - добавил министр.
Напомним, Степанов отметил, что впервые с августа за неделю в Украине получили уменьшение динамики заболеваемости COVID-19.
Также напомним, в Украине уже 821 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 8641.