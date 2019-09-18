Ситуація на КПВВ у зоні ООС: у чергах 280 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Зранку в середу, 18 вересня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил у чергах перебували 280 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/50; "Мар’їнка" – 0/80; "Новотроїцьке" – 20/60; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.
Також прикордонники зазначили, що за минулу добу пасажиро-транспортний потік мав тенденцію до збільшення. Загалом через КПВВ прослідувало 42,8 тисячі осіб та 4,8 тисячі транспортних засобів.
Сьогодні пропускні операції на всіх КПВВ на лінії розмежування розпочались вчасно.
Нагадаємо, минулого тижня на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей відправили 15,5 тонни гуманітарної допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.