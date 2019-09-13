В ОРДЛО відправили чергову партію гуманітарної допомоги від ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. На тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей через контрольний пункт в’їзду-виїзду у районі проведення операції Об’єднаних сил відправили 15,5 тонни гуманітарної допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Учора через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України прослідували 3 вантажівки з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для жителів Донецької та Луганської областей направлено промислові товари загальною вагою 15,5 тонни", - повідомили прикордонники.
Також вказано, що за минулу добу пасажиро-транспортний потік на КПВВ мав тенденцію до збільшення. Загалом через КПВВ прослідувало 43,9 тисячі осіб та 5,2 тисячі транспортних засобів.
Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд стояли 255 транспортних засобів.
Нагадаємо, в ООН заявили, що переселенці та біженці мають проблеми із житлом і роботою в Україні.