В ОРДЛО отправили очередную партию гуманитарной помощи от ООН

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6 марта, 19:19 • 108640 просмотра

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6 марта, 17:12 • 120510 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112088 просмотра

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6 марта, 14:10 • 118225 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. На временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей через контрольный пункт въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил отправили 15,5 тонны гуманитарной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Украины последовали 3 грузовика с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены промышленные товары общим весом 15,5 тонны", - сообщили пограничники.

Также указано, что за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток на КПВВ имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 43,9 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд стояли 255 транспортных средств.

Напомним, в ООН заявили, что переселенцы и беженцы имеют проблемы с жильем и работой в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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