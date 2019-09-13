В ОРДЛО отправили очередную партию гуманитарной помощи от ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. На временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей через контрольный пункт въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил отправили 15,5 тонны гуманитарной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Украины последовали 3 грузовика с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены промышленные товары общим весом 15,5 тонны", - сообщили пограничники.
Также указано, что за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток на КПВВ имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 43,9 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд стояли 255 транспортных средств.
Напомним, в ООН заявили, что переселенцы и беженцы имеют проблемы с жильем и работой в Украине.