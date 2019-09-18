Ситуация на КПВВ в зоне ООС: в очередях 280 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Утром в среду, 18 сентября, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях находились 280 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 0/80; "Новотроицкое" - 20/60; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.
Также пограничники отметили, что за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 42,8 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств.
Сегодня пропускные операции на всех КПВВ на линии разграничения начались вовремя.
Напомним, на прошлой неделе на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей отправили 15,5 тонн гуманитарной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.