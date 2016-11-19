Синоптики прогнозують Києву пориви вітру 15-20 м/с
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. За прогнозом Українського гідрометцентру, у найближчу годину і до кінця доби 19 листопада, а також упродовж 20 листопада в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.
Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру:
• усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
• якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
• у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
• уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.