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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 13461 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 27695 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 61191 перегляди

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2 квітня, 10:51 • 132718 перегляди

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2 квітня, 10:44 • 196368 перегляди

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Синоптики прогнозують Києву пориви вітру 15-20 м/с

Синоптики прогнозують Києву пориви вітру 15-20 м/с

Київ • УНН

 • 9079 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. За прогнозом Українського гідрометцентру, у найближчу годину і до кінця доби 19 листопада, а також упродовж 20 листопада в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру:

• усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

• якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

• у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

• уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Українські Національні Новини

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