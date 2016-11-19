Синоптики прогнозируют Киеву порывы ветра 15-20 м / с
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. По прогнозу Украинского гидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 19 ноября, а также в течение 20 ноября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м / с, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:
• все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
• если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
• в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
• избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.