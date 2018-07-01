Синоптики попередили про пожежну небезпеку в п'яти областях
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Українців попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в п'яти областях. Про це УНН повідомили у пресс-службу ДСНС.
"За даними УкрГідрометцентру, 1 - 2 липня в більшості районів Херсонської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, на Одещині майже добу гасили загорання лузги соняшника.
23 червня сталася пожежа в одному з вагонів вантажного потяга з деревиною у Рівному.
Нагадаємо, у Миколаївській області горіла пшениця на корені площею 4,5 га.