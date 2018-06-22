На Миколаївщині вигоріло декілька гектарів пшеничного поля
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. За межами м. Очаків у Миколаївській області горіла пшениця на корені площею 4,5 га. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій області, передає УНН.
“Рятувальники загасили пожежу, що охопила ділянку 4,5 га пшеничного поля загальною площею 36 га”, — йдеться у повідомленні.
Так, 22 червня о 13:40 за екстреним номером 101 надійшло повідомлення про пожежу пшениці на корені на полі приватного підприємця у Миколаївському районі.
На виклик прибули вогнеборці 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. До гасіння додатково були залучено відділення 2 ДПРЧ по охороні Центрального району м. Миколаєва.
Двома одиницями техніки ДСНС, тракторами із плугом від ТОВ “Надбузьке” та ПП “Алфімов”, а також водовозки від ТОВ “Нива Весняне” пожежу локалізували о 14:40, о 15:31- ліквідували на площі 4,5 га. Загалом до гасіння залучалось 5 одиниць техніки та 12 співробітників.
Нагадаємо, 16 червня на Дніпропетровщині сталася пожежа на пшеничному полі. Крім того, 14 червня на Херсонщині сталась масштабна степова пожежа. Вогонь охопив відкриту територію площею 15 га.