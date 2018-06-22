В Николаевской области выгорело несколько гектаров пшеничного поля

“Спасатели погасили пожар, охвативший участок 4,5 га пшеничного поля общей площадью 36 га”, — говорится в сообщении.

Так, 22 июня в 13:40 по экстренному номерому 101 поступило сообщение о пожаре пшеницы на корню на поле частного предпринимателя в Николаевском районе.

На вызов прибыли пожарные 19-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. К тушению дополнительно были привлечены отделения 2 ГПСЧ по охране Центрального района г. Николаева.

Двумя единицами техники ГСЧС, тракторами с плугом от ООО “Надбужское” и ЧП “Алфимов”, а также водовозки от ООО “Нива Весеннее” пожар локализовали в 14:40, в 15:31- ликвидировали на площади 4,5 га. Всего в тушении привлекалось 5 единиц техники и 12 сотрудников.

Напомним, 16 июня В Днепропетровской области произошел пожар на пшеничном поле. Кроме того, 14 июня в Херсонской области произошел масштабный степной пожар. Огонь охватил открытую территорию площадью 15 га.