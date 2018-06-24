На Одещині майже добу гасили загорання лузги соняшника
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Загоряння лузги соняшника на відкритій території сталося вчора в Одеській області. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС в області, передає УНН.
"23 червня о 12:57 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в с. Великий Дальник сталось загоряння лузги соняшника на відкритій території. По прибуттю до місця виклику першого пожежно-рятувального підрозділу було встановлено, що внаслідок швидкого розповсюдження пожежі є загроза перенесення вогню на поряд розташовані складські будівлі та приватний сектор", – йдеться в повідомленні.
Рятувальники провели оперативне розгортання та організували гасіння вогню на великій площі загоряння.
"За допомогою автоцистерн приватного підприємства забезпечено постійний підвіз води та її перекачування на пожежні автоцистерни та подачу до місця гасіння пожежі. Особовий склад працює в умовах високої температури горіння та сильного задимлення", – розповіли у ДСНС.
Пожежу локалізували о 17:01 та ліквідували о 8:10 на площі 1,5 га.
"Не допущено перенесення вогню на одноповерхове сховище з дерев'яними піддонами та будівлі. Подальше гасіння пожежі ускладнюється великою кількістю осередків вогнища, наявністю прогарів у товщині насипу лузги, сильними поривами вітру на відкритій місцевості, віддаленістю вододжерел, близьким розташуванням складів. До дій за призначенням залучалось 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 48 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється. Загиблих та постраждалих немає", – зазначили рятувальники.
Нагадаємо, у Миколаївській області горіла пшениця на корені площею 4,5 га.