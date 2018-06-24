В Одесской области почти сутки тушили возгорание лузги подсолнуха

"23 июня в 12:57 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в с. Великий Дальник произошло возгорание лузги подсолнечника на открытой территории. По прибытию к месту вызова первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что вследствие быстрого распространения пожара есть угроза переноса огня на рядом расположенные складские здания и частный сектор", - говорится в сообщении.

Спасатели провели оперативное развертывание и организовали тушение огня на большой площади возгорания.

"С помощью автоцистерн частного предприятия обеспечен постоянный подвоз воды и ее перекачки на пожарные автоцистерны и подачу к месту тушения пожара. Личный состав работает в условиях высокой температуры горения и сильного задымления", - рассказали в ГСЧС.

Пожар локализован в 17:01 и ликвидирован в 8:10 на площади 1,5 га.

"Не допущен перенос огня на одноэтажное хранилище с деревянными поддонами и здания. Дальнейшее тушения пожара осложняется большим количеством ячеек очага, наличием прогаров в толщине насыпи лузги, сильными порывами ветра на открытой местности, удаленностью водоисточников, близким расположением складов. К действиям по назначению привлекалось 11 единиц пожарно-спасательной техники и 48 человек личного состава. Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет", - отметили спасатели.

Напомним, в Николаевской области горела пшеница на корню площадью 4,5 га.