Синоптики предупредили о пожарной опасности в пяти областях
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Украинцев предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в пяти областях. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 1 - 2 июля в большинстве районов Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Одесской области почти сутки тушили возгорания лузги подсолнечника.
23 июня произошел пожар в одном из вагонов грузового поезда с древесиной в Киеве.
Напомним, в Николаевской области горела пшеница на корню площадью 4,5 га.