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Синоптики предупредили о пожарной опасности в пяти областях

Синоптики предупредили о пожарной опасности в пяти областях

Киев  •  УНН

 • 8487 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Украинцев предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в пяти областях. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 1 - 2 июля в большинстве районов Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Одесской области почти сутки тушили возгорания лузги подсолнечника.

23 июня произошел пожар в одном из вагонов грузового поезда с древесиной в Киеве.

Напомним, в Николаевской области горела пшеница на корню площадью 4,5 га.

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