Синоптики попередили про поривчастий вітер у низці областей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Синоптики попередили про пориви вітру у західних, Вінницькій, Житомирській, Київській та Одеській областях, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“До кінця доби 30 жовтня у західних, Вінницькій, Житомирській, Київській та Одеській областях пориви вітру 15-20 м/с”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 31 жовтня на території Київської області очікуються хмарність та опади у вигляді дощу із мокрим снігом.