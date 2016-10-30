Синоптики предупредили о порывистом ветре в ряде областей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Синоптики предупредили о порывах ветра в западных, Винницкой, Житомирской, Киевской и Одесской областях, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС Украины.
"До конца суток 30 октября в западных, Винницкой, Житомирской, Киевской и Одесской областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Напомним, по прогнозам синоптиков, 31 октября на территории Киевской области ожидаются облачность и осадки в виде дождя с мокрым снегом.