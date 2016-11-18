Синоптики попередили про підняття рівнів води на річках України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. За прогнозами Укргідрометцентру, 19 — 21 листопада, внаслідок сніготанення, на річках України очікується ріст рівнів води над рівнями 18 листопада на 8 год. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
Зокрема, на річках басейнів Сяну, Дністра ( Львiвська, Iвано — Франкiвська обл.) очікується підняття рівня води на 0,5 — 1,5 м, на річках басейну Захiдного Бугу ( Львiвська, Волинська обл.) — на 0,3 — 1,2 м та на лiвих притоках Днiстра ( Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) — на 0,3 — 0,8 м.