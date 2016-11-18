Синоптики предупредили о повышении уровня воды на реках Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. По прогнозам Укргидрометцентра, 19 - 21 ноября, в результате снеготаяния, на реках Украины ожидается рост уровней воды над уровнями 18 ноября на 8 ч. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС.
В частности, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровня воды на 0,5 - 1,5 м, на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) - на 0,3 - 1,2 м и на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) - на 0,3 - 0,8 м.