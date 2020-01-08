Синоптики дали прогноз погоди до Щедрого вечора

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КИЇВ. 8 січня. УНН. У найближчі три доби в Україні місцями очікується мокрий сніг та дощ, а вже до 13 січня, коли християни східного обряду відзначають Щедрий вечір, - погода переважно без опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

По Україні 9 січня хмарно з проясненнями. У західних, північних, вдень і в більшості центральних областей місцями невеликий мокрий сніг та дощ, вночі у західній частині подекуди ожеледь; на решті території без опадів. На дорогах, крім південних та центральних областей, місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, в Карпатах 10-15° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла.

10-11 січня, - хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, 11 січня на півночі Лівобережжя помірні опади, лише на Одещині, Закарпатті та в Карпатах без істотних опадів. На дорогах, крім південних та центральних областей, подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, на заході та півдні країни до 8°.

А 12-13 січня в Україні - без опадів, лише у східних, вночі і в північних областях 12 січня невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 1-7° тепла.

Нагадаємо, у Карпатах насипало понад 60 см снігу.

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