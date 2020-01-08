Синоптики дали прогноз погоды до Щедрого вечера

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113030 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117411 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115864 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 131879 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106739 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108756 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108646 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131961 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130721 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 197029 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

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Синоптики дали прогноз погоды до Щедрого вечера

Синоптики дали прогноз погоды до Щедрого вечера

Киев  •  УНН

 • 26919 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. В ближайшие трое суток в Украине местами ожидается мокрый снег и дождь, а уже к 13 января, когда христиане восточного обряда отмечают Щедрый вечер, - погода преимущественно без осадков. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

По Украине 9 января облачно с прояснениями. В западных, северных, днем и в большинстве центральных областей местами небольшой мокрый снег и дождь, ночью в западной части местами гололед, на остальной территории без осадков. На дорогах, кроме южных и центральных областей, местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах 10-15° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла.

10-11 января - облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь, местами с мокрым снегом, 11 января на севере Левобережья умеренные осадки, только в Одесской области, на Закарпатье и в Карпатах без существенных осадков. На дорогах, кроме южных и центральных областей, местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, на западе и юге страны до 8°.

А 12-13 января в Украине - без осадков, лишь в восточных, ночью и в северных области 12 января небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 1-7° тепла.

Напомним, в Карпатах насыпало более 60 см снега.

Украинские Национальные Новости

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