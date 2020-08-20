Синоптики дали прогноз погоди до кінця тижня

"21 серпня вдень у північних, Черкаській, Полтавській та Харківській областях, 22 серпня вночі в північних, центральних і східних областях, вдень у південній частині короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°, у неділю (23 серпня - ред.), крім півдня, 10-14°. Вдень 23-29°, у південній частині, завтра і в більшості центральних областей 30-34°", - йдеться в повідомленні.

Щодо Київщини, то, за прогнозом синоптиків, там завтра, 21 серпня, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Температура вночі 16-19°, вдень 26-29°.

Як повідомляв УНН, в Україні до кінця доби прогнозують погіршення погодних умов.