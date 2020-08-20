В Україні до кінця доби прогнозують погіршення погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. До кінця доби 20 серпня у низці областей України прогнозують погіршення погодних умов. Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє ДСНС України, передає УНН.
"За даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 20 серпня у Закарпатській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Сумській областях грози, місцями шквали 15-20 м/с", - повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, за даними Гідрометцентру, в Україні сьогодні спекотно - до 35 градусів тепла на півдні, на заході країни очікуються грозові дощі.