В Україні до кінця доби прогнозують погіршення погодних умов

"За даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 20 серпня у Закарпатській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Сумській областях грози, місцями шквали 15-20 м/с", - повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, за даними Гідрометцентру, в Україні сьогодні спекотно - до 35 градусів тепла на півдні, на заході країни очікуються грозові дощі.