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19 березня, 18:42 • 38319 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 82299 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 90339 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 112978 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 119605 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117008 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 152226 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125027 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124736 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123881 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Від 11° до 35° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. В Україні сьогодні буде спекотно - до 35 градусів тепла на півдні, на заході країни очікуються грозові дощі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, 20 серпня у західних областях короткочасні дощі, грози; вітер північно-західний, 7-12 м/с; температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.

На решті території без опадів, лише на Житомирщині вдень невеликий короткочасний дощ; вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, вдень 27-32°, на півдні до 35°.

На Київщині без опадів; температура вночі 15-18°, вдень 30-32°.

Нагадаємо, у Мінприроди до кінця року очікують отримати сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки.

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