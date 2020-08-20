Від 11° до 35° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. В Україні сьогодні буде спекотно - до 35 градусів тепла на півдні, на заході країни очікуються грозові дощі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
За прогнозом синоптиків, 20 серпня у західних областях короткочасні дощі, грози; вітер північно-західний, 7-12 м/с; температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.
На решті території без опадів, лише на Житомирщині вдень невеликий короткочасний дощ; вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, вдень 27-32°, на півдні до 35°.
На Київщині без опадів; температура вночі 15-18°, вдень 30-32°.
Нагадаємо, у Мінприроди до кінця року очікують отримати сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки.