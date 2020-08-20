От 11° до 35° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Украине сегодня будет жарко - до 35 градусов тепла на юге, на западе страны ожидаются грозовые дожди. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, 20 августа в западных областях кратковременные дожди, грозы; ветер северо-западный, 7-12 м/с; температура ночью 11-16°, днем 22-27°.
На остальной территории без осадков, лишь в Житомирской области днем небольшой кратковременный дождь; ветер переменных направлений, 3-8 м/с; температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, днем 27-32°, на юге до 35°.
В Киевской области без осадков; температура ночью 15-18°, днем 30-3°.
Напомним, в Минприроды до конца года ожидают получить сценарии изменения климата в Украине на 2030, 2050 и 2100 годы.