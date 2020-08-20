В Украине до конца суток прогнозируют ухудшение погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. До конца суток 20 августа в ряде областей Украины прогнозируют ухудшение погодных условий. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
"По данным Укргидрометцентра, до конца суток 20 августа в Закарпатской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с", - сообщили в ГСЧС.
Напомним, по данным Гидрометцентра, в Украине сегодня жарко - до 35 градусов тепла на юге, на западе страны ожидаются грозовые дожди.