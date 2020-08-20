Синоптики дали прогноз погоды до конца недели

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 82886 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101874 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126657 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107328 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127319 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101243 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102071 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104045 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101954 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. В ближайшие трое суток во многих областях Украины прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Температура будет колебаться от 23° до 34°. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

"21 августа днем в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях, 22 августа ночью в северных, центральных и восточных областях, днем в южной части кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°, в воскресенье (23 августа - ред.), кроме юга, 10-14°. Днем 23-29°, в южной части, завтра и в большинстве центральных областей 30-34°", - говорится в сообщении.

Что касается Киевской области, то, по прогнозу синоптиков, там завтра, 21 августа, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 16-19°, днем 26-29°.

Как сообщал УНН, в Украине до конца суток прогнозируют ухудшение погодных условий.

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