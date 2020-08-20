Синоптики дали прогноз погоды до конца недели
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В ближайшие трое суток во многих областях Украины прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Температура будет колебаться от 23° до 34°. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"21 августа днем в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях, 22 августа ночью в северных, центральных и восточных областях, днем в южной части кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°, в воскресенье (23 августа - ред.), кроме юга, 10-14°. Днем 23-29°, в южной части, завтра и в большинстве центральных областей 30-34°", - говорится в сообщении.
Что касается Киевской области, то, по прогнозу синоптиков, там завтра, 21 августа, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 16-19°, днем 26-29°.
Как сообщал УНН, в Украине до конца суток прогнозируют ухудшение погодных условий.