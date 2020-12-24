Синоптики дали прогноз на довгі вихідні на католицьке Різдво
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. В Україні у п'ятницю і суботу, 25-26 грудня, очікується сніжна погода, у неділю, 27 грудня, опади стихнуть. Найближчої ночі температура опускатиметься до 12 градусів нижче нуля, у наступні дні - дещо підвищиться. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
За даними синоптиків, найближчої доби у східних та північно-східних областях значний сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура вночі 1-6° морозу, на Луганщині до 12° морозу, вдень близько 0°. На решті території країни помірні та невеликі дощі, вночі місцями з мокрим снігом, температура вночі 0-4° тепла, вдень 2-7° тепла, на півдні до 12°.
Також вони вказали, що 26-27 грудня у південній та східній частині дощ та мокрий сніг, ожеледь, місцями значні опади, на решті території, у неділю вдень в Україні без опадів. Температура 26 грудня вночі та вдень близько нуля, 27 грудня вночі 1-7° морозу, вдень 0-4° тепла.
Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у п'ятницю у східних та південно-східних областях пориви 15-20 м/с.
Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.
Нагадаємо, першому снігу вже змогли порадіти і жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.