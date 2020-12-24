Синоптики дали прогноз на длинные выходные на католическое Рождество

По данным синоптиков, в ближайшие сутки в восточных и северо-восточных областях значительный снег, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, температура ночью 1-6° мороза, в Луганской области до 12° мороза, днем около 0°. На остальной территории страны умеренные и небольшие дожди, ночью местами с мокрым снегом, температура ночью 0-4° тепла, днем 2-7° тепла, на юге до 12°.

Также они указали, что 26-27 декабря в южной и восточной части дождь и мокрый снег, гололед, местами значительные осадки, на остальной территории, в воскресенье днем в Украине без осадков. Температура 26 декабря ночью и днем около нуля, 27 декабря ночью 1-7° мороза, днем 0-4° тепла.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в пятницу в восточных и юго-восточных областях порывы 15-20 м/с.

Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.

Напомним, первому снегу уже смогли порадоваться и жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.