Сім’ї загиблих бійців АТО отримали більше 1,3 млрд грн допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Станом на сьогодні сім’ї загиблих бійців АТО отримали 1 мільярд 317,5 мільйона одноразової грошової допомоги. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Олексій Чорнобай, передає кореспондент УНН.
“Сім’ям загиблих військовослужбовців Збройних Сил України — учасників АТО виплачено 1 мільярд 317,5 мільйона гривень одноразової грошової допомоги”, — сказав О.Чорнобай.
Також він додав, що у зв’язку з пораненням та інвалідністю учасники АТО отримали 658,5 млн гривень допомоги.