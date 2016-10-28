Семьи погибших бойцов АТО получили более 1,3 млрд грн помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. На сегодня семьи погибших бойцов АТО получили 1 млрд 317,5 миллиона одноразовой денежной помощи. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чернобай, передает корреспондент УНН.
"Семьям погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины - участников АТО выплатили 1 млрд 317,5 миллиона гривен одноразовой денежной помощи", - сказал А.Чернобай.
Также он добавил, что в связи с ранением и инвалидностью участники АТО получили 658,5 млн гривен помощи.