Семьи погибших бойцов АТО получили более 1,3 млрд грн помощи

КИЕВ. 28 октября. УНН. На сегодня семьи погибших бойцов АТО получили 1 млрд 317,5 миллиона одноразовой денежной помощи. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чернобай, передает корреспондент УНН.