Сім житлових будинків досі не підключили до теплопостачання на Кіровоградщині

За її словами, досі не підключено до теплопостачання 1 будинок по вул. Чайковського, 19 у Світловодську та 6 будинків у Кропивницькому. Що стосується обласного центру, наразі аварійні бригади працюють над вирішенням проблеми, до кінця дня комунальники обіцяють усунути пориви.

Всі котельні працюють, всі об'єкти соцсфери опалюються.