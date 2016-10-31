Сім житлових будинків досі не підключили до теплопостачання на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Станом на 9-ту ранку на Кіровоградщині не опалюються 7 житлових будинків. Про це під час апаратної наради в ОДА проінформувала директор департаменту ЖКГ Ольга Довжук, передає кореспондент УНН.
За її словами, досі не підключено до теплопостачання 1 будинок по вул. Чайковського, 19 у Світловодську та 6 будинків у Кропивницькому. Що стосується обласного центру, наразі аварійні бригади працюють над вирішенням проблеми, до кінця дня комунальники обіцяють усунути пориви.
Всі котельні працюють, всі об'єкти соцсфери опалюються.