Семь жилых домов пока не подключили к теплоснабжению в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 31 октября. УНН. По состоянию на 9 часов утра в Кировоградской области неотапливаются 7 жилых домов. Об этом во время аппаратного совещания в ОГА проинформировала директор департамента ЖКХ Ольга Довжук, передает корреспондент УНН.
По ее словам, до сих пор не подключены к теплоснабжению 1 дом по ул. Чайковского, 19 в Светловодске и 6 домов в Кропивницком. Что касается областного центра, пока аварийные бригады работают над решением проблемы, к концу дня коммунальщики обещают устранить порывы.
Все котельные работают, все объекты соцсферы отапливаются.