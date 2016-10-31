Семь жилых домов пока не подключили к теплоснабжению в Кировоградской области

По ее словам, до сих пор не подключены к теплоснабжению 1 дом по ул. Чайковского, 19 в Светловодске и 6 домов в Кропивницком. Что касается областного центра, пока аварийные бригады работают над решением проблемы, к концу дня коммунальщики обещают устранить порывы.

Все котельные работают, все объекты соцсферы отапливаются.