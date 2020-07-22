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Сім років ув'язнення та конфіскація майна: ВАКС визнав винним суддю з Одеси, що погорів на хабарі

Київ • УНН

 • 20957 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винним суддю Малиновського суду Одеси та призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ВАКС.

“Сьогодні, 22 липня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила обвинувальний вирок та визнала винуватим суддю Малиновського суду Одеси у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Судді призначили покарання у виді позбавлення волі строком на 7 років із позбавленням права обіймати посаду судді та будь-які посади у правоохоронних органах на 3 роки, із конфіскацією всього його майна”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дослідивши усі надані сторонами матеріали, заслухавши свідків, колегія суддів визнала суддю Малиновського суду Одеси винним в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 2500 доларів США за прийняття рішення в інтересах третьої особи з використанням наданого йому службового становища.

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У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) повідомили, що вказаний суддя з 2017 року розглядав позов мешканця міста до одного з підприємств щодо визнання недійсним рішення про виділення квартири працівнику цього підприємства, а в якості третьої особи на стороні відповідача був залучений власник квартири.

“Раніше аналогічний позов, але іншого позивача, вже був розглянутий судами, у тому числі Верховним Судом, та у його задоволенні було відмовлено. Незважаючи на такі обставини, фактично протягом 1,5 років судовий розгляд цим суддею не здійснювався”, — йдеться у повідомленні САП.

“Натомість, у березні минулого року суддя запропонував представнику власника квартири надати йому неправомірну вигоду за прискорення розгляду цієї справи та ухвалення у ній позитивного рішення. 29 березня 2019 року прокурорами САП спільно з оперативними працівниками Служби безпеки України та детективами НАБУ було задокументовано факт отримання суддею 2500 доларів США неправомірної вигоди”, — повідомили у пресслужбі САП.

“До набрання вироком законної сили суд залишив обвинуваченому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 тис грн”, — додається у пресслужбі ВАКС. Зазначається, що на вирок суду може бути подано апеляційну скаргу до Апеляційної палати ВАКС протягом 30 днів з дня його проголошення.

Нагадаємо, станом на 21 липня ВАКС повідомляв, що за час своєї роботи засудив трьох адвокатів, двох суддів та двох екснардепів.

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