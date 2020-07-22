До КСУ надійшло подання щодо конституційності закону про Вищий антикорупційний суд

“До Конституційного Суду України 22 липня надійшло конституційне подання 49 народних депутатів України. Суб’єкт права на конституційне подання звернувся до Конституційного Суду з клопотанням визнати Закон України „Про Вищий антикорупційний суд“ від 7 червня 2018 року № 2447-VIII таким, що не відповідає Конституції України”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що народні депутати України вважають зазначений Закон неконституційним в цілому.

“... ключові положення цього нормативно-правового акта (щодо статусу, повноважень Вищого антикорупційного суду, визначення кількості суддів цього суду, та вимог до кандидатів на посаду судді, процедури проведення конкурсу тощо) мають явні (очевидні) ознаки невідповідності Основному Закону України, та без яких Закон № 2447 не можна застосовувати взагалі”, — зазначається у поданні.

Нагадаємо, судді Вищого антикорупційного суду визначили днем початку роботи ВАКС 5 вересня 2019 року.