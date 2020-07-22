В КСУ поступило представление о конституционности закона о Высшем антикоррупционном суде

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 9442 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 99796 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104844 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130976 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109783 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129960 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101838 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102531 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104368 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102031 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В КСУ поступило представление о конституционности закона о Высшем антикоррупционном суде

В КСУ поступило представление о конституционности закона о Высшем антикоррупционном суде

Киев  •  УНН

 • 14077 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. В Конституционный Суд Украины поступило представление о конституционности закона о Высшем антикоррупционном суде. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"В Конституционный Суд Украины 22 июля поступило конституционное представление 49 народных депутатов Украины. Субъект права на конституционное представление обратился в Конституционный Суд с ходатайством признать Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" от 7 июня 2018 года № 2447-VIII таким, что не соответствует Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что народные депутаты Украины считают указанный Закон неконституционным в целом.

"... ключевые положения этого нормативно-правового акта (относительно статуса, полномочий Высшего антикоррупционного суда, определение количества судей этого суда и требований к кандидатам на должность судьи, процедуры проведения конкурса и т.п.) имеют явные (очевидные) признаки несоответствия Основному Закону Украины, и без каких Закон № 2447 нельзя применять вообще", - отмечается в представлении.

Напомним, судьи Высшего антикоррупционного суда определили днем начала работы ВАКС 5 сентября 2019 года.

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