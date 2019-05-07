Антикорупційний суд розпочне роботу 5 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Судді Вищого антикорупційного суду визначили днем початку роботи ВАКС 5 вересня поточного року. Відповідне рішення було ухвалено під час зборів суддів Вищого антикорупційного суду, передає кореспондент УНН.
"Збори суддів Вищого антикорупційного суду вирішили визначити днем початку роботи Вищого антикорупційного суду 5 вересня 2019 року", - зазначив головуючий суддя.
За відповідне рішення проголосували всі члени зборів, за виключенням одного проти і двох, які утримались від голосування.
За його словами, контроль за виконанням цього рішення покладений на голову ВАКС.
На цьому перелік питань зборів був вичерпаний, тож збори завершились після голосування по останньому питанню.
Нагадаємо, збори суддів Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) обрали слідчих суддів у кількості шість осіб.
Раніше УНН повідомляв, що Вищий антикорупційний суд має намір почати роботу в серпні-вересні поточного року.