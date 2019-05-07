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Антикоррупционный суд начнет работу 5 сентября

Антикоррупционный суд начнет работу 5 сентября

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Судьи Высшего антикоррупционного суда определили днем начала работы ВАКС 5 сентября текущего года. Соответствующее решение было принято на собрании судей Высшего антикоррупционного суда, передает корреспондент УНН.

"Собрание судей Высшего антикоррупционного суда решило определить днем начала работы Высшего антикоррупционного суда 5 сентября 2019 года", - отметил судья.

За соответствующее решение проголосовали все члены собрания, за исключением одного "против" и двух, которые "воздержались" от голосования.

По его словам, контроль за выполнением этого решения возложен на голову ВАКС.

На этом перечень вопросов собрания был исчерпан, поэтому сборы завершились после голосования по последнему вопросу.

Напомним, собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) выбрали следственных судей в количестве шесть человек.

Ранее УНН сообщал, что Высший антикоррупционный суд намерен начать работу в августе-сентябре текущего года.

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