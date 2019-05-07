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Вищий антикорупційний суд обрав слідчих суддів

Вищий антикорупційний суд обрав слідчих суддів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Збори суддів Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) обрали слідчих суддів у кількості шість осіб, передає кореспондент УНН.

“Збори суддів Вищого антикорупційного суду вирішили визначити для Вищого антикорупційного суду кількість слідчих суддів — 6 суддів... 37 — за, 1 — утримався. Рішення прийнято”, — зазначив головуючий суддя.

На посаду слідчих суддів Антикорупційного суду обрано:Біцюка Андрія Володимировича,Воронькова Володимира Дмитровича, Михайленко Віру Володимирівну, Мовчан Наталію Володимирівну, Олійник Оксану Вікторівну, Саландяк Ольгу Ярославівну.

Слідчих суддів обирають на термін 1 рік без права переобрання два терміни поспіль. Строк повноважень обраних слідчих суддів обраховують з дня початку роботи Вищого антикорупційного суду.

Як повідомляв УНН, Збори суддів Вищого антикорупційного суду України обрали очільника антикорупційного суду та його заступника.

Українські Національні Новини

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