Высший антикоррупционный суд избрал следственных судей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) избрало следственных судей в количестве шесть человек, передает корреспондент УНН.
"Собрание судей Высшего антикоррупционного суда решило определить для Высшего антикоррупционного суда количество следственных судей - 6 судей ... 37 - за, 1 - воздержался. Решение принято", - отметил судья.
На должность следственных судей Антикоррупционного суда избрали: Бицюка Андрея Владимировича, Воронькова Владимира Дмитриевича, Михайленко Веру Владимировну, Мовчан Наталью Владимировну, Олейник Оксану Викторовну, Саландяк Ольгу Ярославовну.
Следственных судей избирают на срок 1 год без права переизбрания два срока подряд. Срок полномочий избранных следственных судей рассчитывают со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда.
Как сообщал УНН, Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины избрало руководителя антикоррупционного суда и его заместителя.