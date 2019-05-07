Высший антикоррупционный суд избрал следственных судей

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 100192 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 104597 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 107398 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108693 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 134216 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113821 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139257 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144861 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130278 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130330 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
Высший антикоррупционный суд избрал следственных судей

Высший антикоррупционный суд избрал следственных судей

Киев  •  УНН

 • 11298 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) избрало следственных судей в количестве шесть человек, передает корреспондент УНН.

"Собрание судей Высшего антикоррупционного суда решило определить для Высшего антикоррупционного суда количество следственных судей - 6 судей ... 37 - за, 1 - воздержался. Решение принято", - отметил судья.

На должность следственных судей Антикоррупционного суда избрали: Бицюка Андрея Владимировича, Воронькова Владимира Дмитриевича, Михайленко Веру Владимировну, Мовчан Наталью Владимировну, Олейник Оксану Викторовну, Саландяк Ольгу Ярославовну.

Следственных судей избирают на срок 1 год без права переизбрания два срока подряд. Срок полномочий избранных следственных судей рассчитывают со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда.

Как сообщал УНН, Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины избрало руководителя антикоррупционного суда и его заместителя.

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