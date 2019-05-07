Вищий антикорупційний суд обрав заступника очільника
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Збори суддів Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) обрали заступника очільника новоутвореного суду, ним став суддя Євген Крук, передає кореспондент УНН.
“Збори суддів Вищого антикорупційного суду визначили Крука Євгена Васильовича заступником голови Вищого антикорупційного суду строком на три роки, не більше як термін повноважень судді...Рішення прийнято”, — зачитав головуючий суддя.
В ході голосування за Євгена Крука проголосувало 22 судді, а за другого кандидата, Віктора Маслова — 12, четверо суддів утрималося.
Довідка: Євген Крук здобув освіту в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка. Кар’єра: 2006 — т.ч. — має право на зайняття адвокатською діяльністю; 2011 — т.ч. — начальник Департаменту міжнародного, приватного та фінансового права в адвокатському об’єднанні “Ситнюк та Партнери”; 2007 — 2011 — юрисконсульт за сумісництвом в ЗАТ “ЗАП-Екоресурс”; 2006 — 2007 — юрисконсульт за сумісництвом в ТОВ “Нова Генерація”; 2005 — 2011 — юрисконсульт в адвокатському об’єднанні “Солдатенко, Ситнюк та партнери”; 2003 — 2005 — помічник судді у Шевченківському районному суді міста Києва.
Як повідомляв УНН, збори суддів Вищого антикорупційного суду України обрали очільника антикорупційного суду, нею стала суддя першої інстанції — Олена Танасевич.