Высший антикоррупционный суд избрал заместителя главы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) выбрало заместителя главы новообразованного суда, им стал судья Евгений Крук, передает корреспондент УНН.
"Собрание судей Высшего антикоррупционного суда определило Крука Евгения Васильевича заместителем председателя Высшего антикоррупционного суда сроком на три года, не более срок полномочий судьи ... Решение принято", - зачитал судья.
В ходе голосования за Евгения Крука проголосовало 22 судьи, а за второго кандидата, Виктора Маслова - 12, четверо судей воздержались.
Справка: Евгений Крук получил образование в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко. Карьера: 2006 - т.ч. - имеет право на занятие адвокатской деятельностью; 2011 - т.ч. - начальник Департамента международного, частного и финансового права в адвокатском объединении "Ситнюк и Партнеры"; 2007 - 2011 - юрисконсульт по совместительству в ЗАО "ЗАП-Экоресурс"; 2006 - 2007 - юрисконсульт по совместительству в ООО "Новая Генерация"; 2005 - 2011 - юрисконсульт в адвокатском объединении "Солдатенко, Сытнюк и партнеры"; 2003 - 2005 - помощник судьи в Шевченковском районном суде города Киева.
Как сообщал УНН, собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины избрали руководителя антикоррупционного суда, ею стала судья первой инстанции - Елена Танасевич.