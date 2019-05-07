Высший антикоррупционный суд избрал заместителя главы

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 100220 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 104620 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 107421 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108713 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 134253 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113827 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139258 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144862 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130279 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130331 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Высший антикоррупционный суд избрал заместителя главы

Высший антикоррупционный суд избрал заместителя главы

Киев  •  УНН

 • 13958 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) выбрало заместителя главы новообразованного суда, им стал судья Евгений Крук, передает корреспондент УНН.

"Собрание судей Высшего антикоррупционного суда определило Крука Евгения Васильевича заместителем председателя Высшего антикоррупционного суда сроком на три года, не более срок полномочий судьи ... Решение принято", - зачитал судья.

В ходе голосования за Евгения Крука проголосовало 22 судьи, а за второго кандидата, Виктора Маслова - 12, четверо судей воздержались.

Справка: Евгений Крук получил образование в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко. Карьера: 2006 - т.ч. - имеет право на занятие адвокатской деятельностью; 2011 - т.ч. - начальник Департамента международного, частного и финансового права в адвокатском объединении "Ситнюк и Партнеры"; 2007 - 2011 - юрисконсульт по совместительству в ЗАО "ЗАП-Экоресурс"; 2006 - 2007 - юрисконсульт по совместительству в ООО "Новая Генерация"; 2005 - 2011 - юрисконсульт в адвокатском объединении "Солдатенко, Сытнюк и партнеры"; 2003 - 2005 - помощник судьи в Шевченковском районном суде города Киева.

Как сообщал УНН, собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины избрали руководителя антикоррупционного суда, ею стала судья первой инстанции - Елена Танасевич.

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